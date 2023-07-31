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31.07.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Ворог здійснив обстріл Ізюмського району

Окупанти завдали авіаудару по селу Дружелюбівка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Окупант обстріляв Борівську громаду Ізюмського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. 
 
Також ворог ударив з артилерії по селу Шийківка. На цей час інформація про постраждалих не надходила.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори та слідчі поліції документують наслідки обстрілу Куп'янського району.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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