Рівень радіації у Харкові та області на 31 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 31 липня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,11-0,15 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,16 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 30 липня.
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Зірки радять не зачіпати чужих почуттів та інтересів – це може скінчитися плачевно. Зате день підігріватиме амбіції та честолюбство, допомагаючи досягати успіхів у роботі, кар'єрі та коханні.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.
Всесвітній день рейнджера або День паркового рейнджера, що відзначається щорічно 31 липня, заснований у 2007 році.
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