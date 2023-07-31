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31.07.2023  13:25   Віталій Хінєвіч

Дозволяли анонімний обіг грошей між рф та Україною: СБУ ліквідувала мережу "чорних обмінників"

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем, передає РЕДПОСТ .

 
У 4 регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів США. Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.
 
Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.
 
Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором. Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.
 
Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:
 
  • майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
  • обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.
Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).
 
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.
 
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Балаклія здійснено напад на медика швидкої допомоги.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  кримінал, харків
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