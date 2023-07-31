31.07.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині протягом тижня сапери знищили 530 вибухонебезпечних предметів

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій виїжджають на виклики щодо розмінування в Богодухівський, Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони області.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі при ХОВА розповів речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

Від початку повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 2314 кілометрів ліній електропередач, понад 3366 гектарів територій. Виявили та знешкодили майже 74,5 тисячі вибухонебезпечних предметів.

«Нині на Харківщині працюють 33 піротехнічні розрахунки ДСНС, 169 чоловік особового складу та 66 одиниць спецтехніки. Впродовж минулого тижня сапери залучалися 259 разів для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Виявили та знищили 530 ворожих боєприпасів», - зазначив Євген Василенко.

Від ворожих мін продовжує страждати мирне населення області. 25 липня у лісосмузі поблизу села Губарівка Богодухівського району виявили тіло хлопця 2001 року народження, який підірвався на гранаті. Усього від початку повномасштабного вторгнення внаслідок підриву вибухонебезпечних предметів загинуло 40 осіб.

«У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не можна його торкатися. Відійдіть на небезпечну відстань - не менше 100 метрів - і повідомте про небезпечну знахідку ДСНС за номером "101" або Нацполіцію - "102"», - нагадав Євген Василенко.