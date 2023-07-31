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31.07.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

Напад на медика у Балаклії: поліцейські відкрили кримінальне провадження

Мешканець міста Балаклія в стані алкогольного сп’яніння проходив повз медиків та почав нецензурно висловлюватися на їх адресу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Після цього чоловік кинувся в бійку та спричинив тілесні ушкодження лікарю. Працівникам поліції громадянин чинив опір. 
 
Щодо 35-річного чоловіка поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 
За фактом події дізнавачі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 29 липня у місті Балаклія Харківської області стався напад на бригаду швидкої допомоги.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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