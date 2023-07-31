31.07.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

Напад на медика у Балаклії: поліцейські відкрили кримінальне провадження

Мешканець міста Балаклія в стані алкогольного сп’яніння проходив повз медиків та почав нецензурно висловлюватися на їх адресу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Після цього чоловік кинувся в бійку та спричинив тілесні ушкодження лікарю. Працівникам поліції громадянин чинив опір.

Щодо 35-річного чоловіка поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За фактом події дізнавачі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.