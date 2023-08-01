Поранено людину внаслідок атаки дронами по Харкову

росіяни обстріляли Харків дронами «Shahed», поранена людина.
1 серпня близько 00:15 окупанти здійснили обстріл міста Харків ворожими БПЛА «Shahed». Поранена одна людина. Пошкоджений учбовий корпус та гуртожиток училища.
31 липня в селі Дружелюбівка ворожим авіаударом пошкоджено житловий будинок, потерпілих немає.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті нічної атаки безпілотників по Харкову дві будівлі було зруйновано, в одній сталася пожежа.
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День схиляє до комунікабельності та легкості, тому може виникнути бажання багато часу провести у веселій компанії, разом із близькими чи друзями.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою.
1 серпня в Україні відзначають професійне свято інкасаторів.
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