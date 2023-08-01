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01.08.2023  08:34   Рита Парфенова

Поранено людину внаслідок атаки дронами по Харкову

росіяни обстріляли Харків дронами «Shahed», поранена людина.

росіяни обстріляли Харків дронами «Shahed»
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, протягом минулої доби військові рф наносили удари по Харкову, а також населеним пунктам Ізюмського та Куп'янського районів.

1 серпня близько 00:15 окупанти здійснили обстріл міста Харків ворожими БПЛА «Shahed». Поранена одна людина. Пошкоджений учбовий корпус та гуртожиток училища.

31 липня в селі Дружелюбівка ворожим авіаударом пошкоджено житловий будинок, потерпілих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті нічної атаки безпілотників по Харкову дві будівлі було зруйновано, в одній сталася пожежа.

росіяни обстріляли Харків дронами «Shahed» росіяни обстріляли Харків дронами «Shahed»

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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