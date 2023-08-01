01.08.2023 09:19 Рита Парфенова

Увага водіям: на Харківщині перекриватимуть автошлях

Повідомляється, що зранку 1 серпня буде затруднений проїзд у місті Балаклія Ізюмського району.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію, 1 серпня з 09:30 до 11:00 буде здійснюватися перекриття ділянки дороги по вул. 40 років Перемоги (від вул. Новоселівка до вул. Покровська).



Водіїв просять вибачити за тимчасові незручності та використовувати об’їзні шляхи на даний період часу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що стартували відновлювальні роботи ще одного мосту в Харківській області.









Источник: Балаклійська міська військова адміністрація

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