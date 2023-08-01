У Харкові оприлюднено відео, як гасили пожежу після влучання дрона у навчальний заклад

Близько опівночі ворог завдав по Харкову ударів дронами типу Shahed.
Один ворожий дрон поцілив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го і 3-го поверхів, перекриття та даху. Сталася пожежа на площі близько 200 кв.м.
На місці події працювало 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. У будівлі попередньо не було людей.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті нічної атаки безпілотників по Харкову дві будівлі було зруйновано, в одній сталася пожежа.
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