    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Фото наслідків російської атаки шахедами по Харкову
01.08.2023  10:04   Рита Парфенова

Фото наслідків російської атаки шахедами по Харкову

Наслідки російської атаки шахедами по Харкову були зафіксовані прокурорами.

Прокурори зафіксували наслідки російської атаки шахедами по Харкову
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, в ніч на 1 серпня ворог атакував м. Харків шахедами. У Салтівському районі майже повністю зруйновано триповерхову будівлю навчального закладу, пошкоджено автомобілі містян.

У Шевченківському районі пошкоджено спортивний комплекс. Отримав поранення охоронець.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Шевченківської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті нічної атаки безпілотників по Харкову дві будівлі було зруйновано, в одній сталася пожежа.

Прокурори зафіксували наслідки російської атаки шахедами по Харкову

Прокурори зафіксували наслідки російської атаки шахедами по Харкову

Прокурори зафіксували наслідки російської атаки шахедами по Харкову

Прокурори зафіксували наслідки російської атаки шахедами по Харкову

Прокурори зафіксували наслідки російської атаки шахедами по Харкову

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.08 Надзвичайні події Бійці ДСНС показали, як гасили пожежу після влучання дрона у навчальний заклад Харкова: відео 01.08 Надзвичайні події Поранено людину внаслідок атаки дронами по Харкову 01.08 Надзвичайні події Харків атакували БПЛА: подробиці від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 