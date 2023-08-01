01.08.2023 10:39 Рита Парфенова

Скільки шахедів летіло вночі на Харків, розповів Ігор Терехов

Близько десяти дронів «Shahed» біло запущено цієї ночі по Харкову.





Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



За його словами, завдякі роботі наших військовіх долетіло до Харкова три шахеди, які й спричинили руйнування.



«Одне влучання було в гуртожиток, який ми зараз будемо розбирати разом з працівниками ДСНС. Усі наші комунальні підприємства працювали усю ніч, чтоб згорнути ці завали. Крім цього було влучання в центральну частину міста, є один постраждалий, він зараз знаходиться у лікарні», – розповів Ігор Терехов.

За його словами, недалеко від гуртожитку було влучання у проїжджу частину дороги, там теж зараз працюють комунальники, щоб дати проїзд автівкам.



Також міський голова розповів, що спричинені прилітами перебої водо- та енергопостачання вже усунені, все працює стабільно.

Гуртожиток, у який поцілив ворожий дрон, останнім часом не використовувався, тому мешканців розсіляти не потрібно. Але склалася аварійна ситуація, тому працівники ДСНС будуть усувати завали. Також до робіт на об'єкті залучені усі комунальні служби міста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті нічної атаки безпілотників по Харкову дві будівлі було зруйновано, в одній сталася пожежа.











