14.06.2024 22:10
«Лавка деокупації» запрацювала у Харкові (фото)
14 червня на фудкорті «7-й склад» відбулися тестові продажі фермерських фруктів та овочів в рамках проекту «Лавка деокупації».
«Лавка деокупації» створена командою харківського благодійного фонду «Волонтерська». Проект покликаний сприяти відновленню сільських господарств, які тривалий час були під окупацією росії.
У проекті беруть участь більше семи фермерських господарств із сіл Довгеньке та Студенок, повідомляє РЕДПОСТ
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За результатами тестового дня буде розроблено графік роботи основної точки продажів, яка й надалі знаходитиметься на території фудкорту «7-й склад» (вул. Скрипника, 7).
Також продукти від фермерів будуть надходити до інших партнерів проекту, зокрема 15 та 16 червня продукцію «Лавки деокупації» можна буде придбати в кафе-крамниці «Сніданішна» (проспект Науки, 35) з 10:00 до 15:00.
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