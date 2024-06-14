14.06.2024 22:10

«Лавка деокупації» запрацювала у Харкові (фото)

14 червня на фудкорті «7-й склад» відбулися тестові продажі фермерських фруктів та овочів в рамках проекту «Лавка деокупації».





«Лавка деокупації» створена командою харківського благодійного фонду «Волонтерська». Проект покликаний сприяти відновленню сільських господарств, які тривалий час були під окупацією росії. «Лавка деокупації» створена командою харківського благодійного фонду «Волонтерська». Проект покликаний сприяти відновленню сільських господарств, які тривалий час були під окупацією росії.

У проекті беруть участь більше семи фермерських господарств із сіл Довгеньке та Студенок, повідомляє РЕДПОСТ

За результатами тестового дня буде розроблено графік роботи основної точки продажів, яка й надалі знаходитиметься на території фудкорту «7-й склад» (вул. Скрипника, 7).

Також продукти від фермерів будуть надходити до інших партнерів проекту, зокрема 15 та 16 червня продукцію «Лавки деокупації» можна буде придбати в кафе-крамниці «Сніданішна» (проспект Науки, 35) з 10:00 до 15:00.



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