Прогноз погоди у Харкові на 15 червня

Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
15 червня буде хмарно з проясненнями. Дощ.
Вітер східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 16–18°, вдень 23–25°.
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Сьогоднішній день обіцяє приплив бадьорості. Будьте енергійними у діловому плані, але уникайте азартних ігор та алкоголю.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.
15 червня на планеті відзначається Всесвітній день вітру.
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