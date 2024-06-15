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15.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 червня

Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 червня буде хмарно з проясненнями. Дощ.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 16–18°, вдень 23–25°.

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Народні прикмети

  • вранці багато роси на траві – літо буде погожим;
  • погода погана – до спекотного літа і теплої осені;
  • дощить – до поганого урожаю жита;
  • коники дуже голосно стрекочуть – буде дощ;
  • на небі перисті хмари – два дні дощитиме;
  • якщо сонце ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший; якщо сяде – негожий і похмурий.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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