15.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 червня

Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 червня буде хмарно з проясненнями. Дощ.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 16–18°, вдень 23–25°.

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Народні прикмети

вранці багато роси на траві – літо буде погожим;

погода погана – до спекотного літа і теплої осені;

дощить – до поганого урожаю жита;

коники дуже голосно стрекочуть – буде дощ;

на небі перисті хмари – два дні дощитиме;

якщо сонце ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший; якщо сяде – негожий і похмурий.