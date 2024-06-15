15.06.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 15 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогоднішній день обіцяє приплив бадьорості. Будьте енергійними у діловому плані, але уникайте азартних ігор та алкоголю.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овна може чимало дивувати той факт, що з будь-якого питання навколишні мають думку, відмінну від його власної. Нічим, крім упертості, пояснити таку поведінку Овен не зможе. Проте він щиро спробує побачити раціональне зерно в точці зору своїх опонентів. Однак навряд чи це вийде, і Овну залишиться тільки наполегливо стояти на своєму. Зате така завзятість може здорово допомогти Овну у досягненні власних цілей.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Достатньо одного незручного зауваження, щоб із очей Тельця почали сипатися іскри. Особливо якщо ці зауваження стосуватимуться способу життя та звичок. Тельцю легше пережити розгромну критику колег із приводу його професійних якостей, ніж безневинний жарт про його взаємини у сім'ї. Та й на зауваження близьких людей Телець може реагувати надто гостро. Обережніше! Ці сварки можуть закінчитися тріщиною у відносинах.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

На думку Близнюків може спасти чимало перспективних ідей! І що цікаво, ідеї народжуватимуться на льоту, але при цьому відрізнятимуться дивовижною чіткістю, начебто були добре обдумані до цього. Не обов'язково негайно втілювати ці плани в життя, але взяти їх на замітку обов'язково варто. В іншому ж Близнюкам краще рідше показуватись на очі начальству і тим більше не давати йому приводів для критики.

Рак (22 червня – 23 липня)

На першому місці у Рака стоятимуть питання фінансової незалежності. Однак просити цього дня збільшення зарплати не варто – це може обернутися розмовою на підвищених тонах або навіть звільненням. Вирішувати проблеми з грошима Раку краще власними силами. Наприклад, цілком можна подумати про кредит чи пошук нової роботи. Ну а попросити збільшення доречніше буде в інший день.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Девізом Лева буде: "Самозванців нам не треба, командиром буду я!". Жаль тільки, що переконати оточуючих у справедливості цієї формули буде не так вже й легко. Через це день може буквально сипати іскрами. Якщо Лев не хоче, щоб з цих іскор розгорівся якийсь гарячий конфлікт, йому краще зайнятися власними справами і тримати свою думку при собі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва відчуватиме, що не може вплинути на обставини, а тим більше – змінити їх у потрібний бік. Краще налаштуватись на це заздалегідь, бо інакше весь день Діви загрожує пройти під знаком підвищеної дратівливості та невдоволення. Взагалі, Діву краще не чіпати. Толку від цього все одно не буде.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Головне, що турбуватиме Терези, – це пошуки справедливості. Не обов'язково, що вони шукатимуть справедливості вселенської. Швидше, Терези хвилюватиме питання справедливого ставлення оточуючих до них самих. І річ тут навіть не в самолюбстві. Просто захочеться справедливості і точка! Інше питання, що з цією справедливістю робити, коли вона знайдеться?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Всі думки та плани Скорпіона відрізнятимуться дивовижною ясністю та чіткістю. Дуже непогано було б присвятити цей день розв'язанню будь-яких конкретних питань та проблем – особливо, якщо ті давно назріли. Ось тільки не варто покладатися на чиюсь допомогу. Скорпіонові варто братися лише за ті справи, де все залежить лише від нього самого!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець буде чітко знати, чого він хоче, віддаючи перевагу найпростішим і природнішим шляхам. Така ясність цілей у поєднанні з ясністю планів виглядає, звісно, вражаюче. Однак не завжди прямий шлях виявляється найкоротшим. Якщо Стрілець хоче уникнути перешкод і непорозумінь, йому не завадило б пошукати обхідні шляхи, замість того, щоб ломитися напролом.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг буде зовсім не налаштований миритися з будь-яким втручанням у свої справи та плани. Будь-яке заперечення чи спроба натиснути на нього викличе в душі Козерога такий сніп іскор, що ніби пожежників викликати не довелося! Загалом Козерогу протипоказано працювати у команді. Краще присвятіть день справам, де все залежить тільки від вас самих.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій відчує потяг до однозначності та визначеності. Будь-яка двозначність чи неконкретність викликатиме у нього активне неприйняття. У кожному питанні Водолію захочеться розставити всі крапки над «і». Жаль тільки, що це не завжди можливо. До того ж буває, що недомовленість діє набагато ефективніше, ніж будь-які слова.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби постійно ризикують опинятися в центрі різноманітних конфліктів і сварок. Причиною цього буде аж ніяк не агресивність оточуючих (як може здаватися самим Рибам), а власна прискіпливість. Рибам буде дуже складно зважати на чужу думку. Ще складніше їм буде змиритися з тим, що і їхня думка оточуючим не дуже цікава. Так усі за своїх думок і залишаться.