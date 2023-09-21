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21.09.2023  15:19   Дмитро Колонєй

Харків'яни ще можуть потрапити до кадрового резерву державної служби

Харків'янам нагадують, що набір бажаючих працювати на деокупованих територіях триває.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ХОВА, наабір у кадровий резерв державної служби для роботи на деокупованих територіях триває
 
Наразі вже понад 2000 людей приєдналися до резерву. Станьте й ви частиною відновлення України!
 
Якщо ви бажаєте взяти участь у відновленні деокупованих територій:
 
  • перейдіть за посиланням;  
  • зареєструйтеся в системі;
  • заповніть анкету;
  • оберіть напрямки, за якими готові працювати.
 
Всі деталі про проєкт читайте на сайті НАДС.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, деокупація, харків, резерв
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