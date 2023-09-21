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21.09.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

Екологи продовжують фіксувати наслідки ворожих обстрілів Харківської області

Державною екологічною інспекцією у Харківській області продовжується фіксація злочинних наслідків російської агресії, передає РЕДПОСТ .

 
Так, внаслідок масованого бомбардування, ворожих ракетних ударів та артилерійських обстрілів зазнали руйнувань будівлі Державної судової адміністрації України у Харківській області. 
 
В грудні 2022 року були встановлені руйнування та пошкодження, яких зазнали будівлі Ізюмського міськрайонного суду,  а також будівлі Вовчанського районного суду, Дворічанського районного суду та Куп’янського міськрайонного суду.
 
"Це акти вандалізму, пов’язані з російською агресією, спрямовані на знищення цивільних об’єктів та спричинення шкоди. Крім втрати майна, включаючи обладнання, документи та інше майно, яке знаходилося в будівлях, відбулося засмічення земельних ресурсів будівельними відходами, склом",- йдеться у повідомленні.
 
Спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря - державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Харківської області розраховано шкоду, зумовлену засміченням земельних ресурсів на загальну суму  на загальну суму 3 786 236 грн. Матеріали по розрахункам направлені до правоохоронних органів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 вересня о 5:50 російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову.
 
Источник:   Державна екологічна інспекція у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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