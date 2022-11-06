06.11.2022 10:31 Рита Парфенова

На деокупованих територіях Харківщини велика загроза інфекційних захворювань через питну воду

Вода з більш ніж половини джерел та колодязів не відповідає гігієнічним вимогам за мікробіологічними показниками.

Такі висновки зробили фахівці обласного центру лабораторних досліджень у Харківській області, передає РЕДПОСТ.



За період з 31 жовтня по 4 листопада обстежено 65 населених пунктів на територіях Балаклійської, Великобурлуцької, Вільхуватської, Дергачівської, Ізюмської, Куньєвської, Оскільської, Печенізької, Савинської, Чкаловської територіальних громад.



В ході обстежень деокупованих населених пунктів Харківщини встановлено високий рівень ризику виникнення інфекційних захворювань, пов’язаних з питною водою: 61% досліджених проб колодязної й джерельної води та 35% проб водопровідної води не відповідали гігієнічним вимогам за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки.



Робота з проведення санітарно-епідемічної оцінки деокупованих населених пунктів, спрямована на запобігання виникненню та поширенню інфекційних захворювань серед населення, триває.

Нагадаємо, згідно з щоденними результатами досліджень лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал» якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.