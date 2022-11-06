    
Главная Новини Харкова Медицина На деокупованих територіях Харківщини велика загроза інфекційних захворювань через питну воду
06.11.2022  10:31   Рита Парфенова

На деокупованих територіях Харківщини велика загроза інфекційних захворювань через питну воду

Вода з більш ніж половини джерел та колодязів не відповідає гігієнічним вимогам за мікробіологічними показниками.

фахівці обласного центру лабораторних досліджень у Харківській області

Такі висновки зробили фахівці обласного центру лабораторних досліджень у Харківській області, передає РЕДПОСТ.

За період з 31 жовтня по 4 листопада обстежено 65 населених пунктів на територіях Балаклійської, Великобурлуцької, Вільхуватської, Дергачівської, Ізюмської, Куньєвської, Оскільської, Печенізької, Савинської, Чкаловської територіальних громад.

В ході обстежень деокупованих населених пунктів Харківщини встановлено високий рівень ризику виникнення інфекційних захворювань, пов’язаних з питною водою: 61% досліджених проб колодязної й джерельної води та 35% проб водопровідної води не відповідали гігієнічним вимогам за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки.

Робота з проведення санітарно-епідемічної оцінки деокупованих населених пунктів, спрямована на запобігання виникненню та поширенню інфекційних захворювань серед населення, триває.

Нагадаємо, згідно з щоденними результатами досліджень лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал» якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  вода, деокупація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.11 ЖКГ Комунальники Харкова ліквідують 17 пошкоджень на водогонах 04.11 ЖКГ Комунальники Харкова відновлюють майже десять колонок щомісяця 03.11 Суспільство У Харкові перевіряють якість води: результат дослідження
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 