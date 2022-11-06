06.11.2022 10:02 Рита Парфенова

Пожежа в центрі Харкова: подробиці (фото)

Близько п’ятої години ранку трапилася пожежа у Київському районі Харкова.

Повідомлення про загорання рятівники отримали о 04:48, пише РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Пожежа трапилася на вулиці Пушкінській, 18. Горіла квартира на 4-му поверсі 6-типоверхового житлового будинку.





На момент прибуття рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь встиг охопити площу у 20 кв.м.



Виникло сильне задимлення. Тому з верхніх поверхів рятувальникам довелось евакуювати 10 мешканців.



В результаті пожежі постраждало 2 людей: 57-річний чоловік та 64-річна жінка.



О 05:22 відбулась локалізація вогню, о 06:31 — повна його ліквідація.



Працювали 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина.

Нагадаємо, у Харківі та області за добу з 5 по 6 листопада не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Источник: ДУ ДСНС

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