Пожежа в центрі Харкова: подробиці (фото)

Близько п’ятої години ранку трапилася пожежа у Київському районі Харкова.
Повідомлення про загорання рятівники отримали о 04:48, пише РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.
Пожежа трапилася на вулиці Пушкінській, 18. Горіла квартира на 4-му поверсі 6-типоверхового житлового будинку.
На момент прибуття рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь встиг охопити площу у 20 кв.м.
Виникло сильне задимлення. Тому з верхніх поверхів рятувальникам довелось евакуювати 10 мешканців.
В результаті пожежі постраждало 2 людей: 57-річний чоловік та 64-річна жінка.
О 05:22 відбулась локалізація вогню, о 06:31 — повна його ліквідація.
Працювали 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина.
Нагадаємо, у Харківі та області за добу з 5 по 6 листопада не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
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