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06.11.2022  10:02   Рита Парфенова

Пожежа в центрі Харкова: подробиці (фото)

Близько п’ятої години ранку трапилася пожежа у Київському районі Харкова.

У Харькові на вулиці Пушкінській, 18 сталася пожежа на 4-му поверсі 6-типоверхового житлового будинку

Повідомлення про загорання рятівники отримали о 04:48, пише РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Пожежа трапилася на вулиці Пушкінській, 18. Горіла квартира на 4-му поверсі 6-типоверхового житлового будинку.

У Харькові на вулиці Пушкінській, 18 сталася пожежа на 4-му поверсі 6-типоверхового житлового будинку

На момент прибуття рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь встиг охопити площу у 20 кв.м.

Виникло сильне задимлення. Тому з верхніх поверхів рятувальникам довелось евакуювати 10 мешканців.

В результаті пожежі постраждало 2 людей: 57-річний чоловік та 64-річна жінка.

О 05:22 відбулась локалізація вогню, о 06:31 — повна його ліквідація.

Працювали 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина.

У Харькові на вулиці Пушкінській, 18 сталася пожежа на 4-му поверсі 6-типоверхового житлового будинку

Нагадаємо, у Харківі та області за добу з 5 по 6 листопада не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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