06.11.2022 09:32 Рита Парфенова

Жінка з пораненням прийшла до медиків під Харковом

У місті Вовчанську Харковскої області по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, що отримала поранення напередодні.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.



Він розказав, що минулої доби випадків отримання цивільними поранень внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.



У період з 5 по 6 листопада російські окупанти обстрілювали території Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглі до лінії зіткнення та кордону з рф.

Нагадаємо, минулої доби ворожих обстрілів зазнали 12 населених пунктів Харківскій області на лініі зіткнення.