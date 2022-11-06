Жінка з пораненням прийшла до медиків під Харковом

У місті Вовчанську Харковскої області по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, що отримала поранення напередодні.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Він розказав, що минулої доби випадків отримання цивільними поранень внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.
У період з 5 по 6 листопада російські окупанти обстрілювали території Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглі до лінії зіткнення та кордону з рф.
Нагадаємо, минулої доби ворожих обстрілів зазнали 12 населених пунктів Харківскій області на лініі зіткнення.
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