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06.11.2022  09:32   Рита Парфенова

Жінка з пораненням прийшла до медиків під Харковом

У місті Вовчанську Харковскої області по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, що отримала поранення напередодні.

скорая помощь

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Він розказав, що минулої доби випадків отримання цивільними поранень внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.

У період з 5 по 6 листопада російські окупанти обстрілювали території Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглі до лінії зіткнення та кордону з рф.

Нагадаємо, минулої доби ворожих обстрілів зазнали 12 населених пунктів Харківскій області на лініі зіткнення.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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