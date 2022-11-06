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06.11.2022  09:00   Рита Парфенова

Харків на ранок 6 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 5 по 6 листопада не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 6 листопада.

Загалом за добу з 5 по 6 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїзди, з яких:
4 – на ліквідацію пожеж;
6– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 2241 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міст Куп'янська, Ізюма та селища Шевченкове рятувальники доставили понад 30 тон питної води.

Нагадаємо, минулої доби ворожих обстрілів зазнали 12 населених пунктів Харківскій області на лініі зіткнення.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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