06.11.2022 08:33 Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 6 листопада: подробиці

У неділю, 6 листопада, в центральних та східних деяких областях України буде обмежено електропостачання.



Фото з відкритих джерел

У Харкові та області 6 листопада діють графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

«Сьогодні, 6 листопада, Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ)», – йдеться у повідомленні.

Із графіком відключення світла можна ознайомитись на сайті обленерго . Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.

Нагадаємо, з наступного понеділка у Харькові та області діятиме новий графік погодинних відключень електроенергії.