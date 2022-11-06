Відключення електроенергії у Харкові 6 листопада: подробиці

У неділю, 6 листопада, в центральних та східних деяких областях України буде обмежено електропостачання.
У Харкові та області 6 листопада діють графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
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