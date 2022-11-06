    
Главная Новини Харкова ЖКГ Відключення електроенергії у Харкові 6 листопада: подробиці
06.11.2022  08:33   Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 6 листопада: подробиці

У неділю, 6 листопада, в центральних та східних деяких областях України буде обмежено електропостачання.


Фото з відкритих джерел

У Харкові та області 6 листопада діють графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

«Сьогодні, 6 листопада,   Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання  для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській,  Полтавській областях. Введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ)», – йдеться у повідомленні.
 
Із графіком відключення світла можна ознайомитись на сайті обленерго. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.
 
Нагадаємо,  з наступного понеділка у Харькові та області діятиме новий графік погодинних відключень електроенергії.
Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.11 ЖКГ Два дні в одному з районів Харкова відключитимуть електрику: нові дати 03.11 ЖКГ За якими графиками буде відключення електроенергії у Харкові 3 листопада 02.11 ЖКГ У Харкові відмінили віялові відключення та вимикають електроенергію по вказівкам Укренерго
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 