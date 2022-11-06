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06.11.2022  08:00   Рита Парфенова

Ворог атакував населений пункт на півночі від Харкова (відео)

Окупанти пішли на штурм населеного пункту біля державного кордону України, отримали відсіч наших військових та відступили.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаку ворога в районі населених пунктів Зибине Харківської області», – йдеться у повідомленні.

До того ж ворожих обстрілів зазнали 12 населених пунктів Харківскій області на лініі зіткнення.

Так, на Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

  • Бологівка,
  • Бударки,
  • Зибине,
  • Красне,
  • Одноробівка,
  • Охрімівка,
  • Стариця,
  • Стрілеча,
  • Уди.

На Куп’янському напрямку під обстрілами з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії знаходилися райони населених пунктів:

  • Берестове,
  • Вишневе,
  • Котлярівка.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли Харківську область із різної зброї.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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