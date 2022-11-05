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05.11.2022  19:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Харківську область з різної зброї

Ворог скоїв обстріл населених пунктів.

Генштаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Повідомляється, що ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області.
 
На Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське і Площанка на Луганщині та Торське і Ямполівка Донецької області.
 
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БпЛА “Мерлін”. За уточненою інформацією, за попередню добу знищено 2 гелікоптери Ка-52 “Алігатор”.
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад боєприпасів окупантів.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ.
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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