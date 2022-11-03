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03.11.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові перевіряють якість води: результат дослідження

Харківське комунальне підприємство щодня проводить перевірку якості води.

Вода Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що згідно з щоденними результатами досліджень лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал» якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
 
Як повідомив начальник санітарно-екологічної служби КП «Харківводоканал» Владислав Бучнєв, якість водопровідної води щоденно перевіряють за 20 показниками, для цього відбирають від 30 до 50 проб на контрольних точках відбору.
 
«Незважаючи на військові дії в нашому місті, контроль якості водопровідної води не припинявся жодного дня. У місті перевіряється понад дві тисячі об'єктів водопостачання. Щоденний контроль якості водопровідної води здійснюється на всіх контрольних точках відбору. Це - накопичувальні резервуари чистої води, підкачуючі насосні та водопровідні станції, водорозбірні колонки, словом, вся водопровідна мережа, яка йде до мешканців багатоповерхових будинків та приватного сектору», - зазначив Владислав. Бучнєв.
 
За його словами, іноді харків'яни зазначають, що водопровідна вода стає каламутною. Це зазвичай пов'язано з виконанням ремонтних робіт на зовнішніх мережах або внутрішньобудинкових комунікаціях. У таких випадках потрібно просто злити каламутну воду та почекати. Надалі водопровідну воду для пиття необхідно відстоювати, щоб випарувався залишковий хлор і при кип'ятінні вона може бути використана абсолютно без обмежень.
 
Нагадаємо, наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  харьков, вода
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