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03.11.2022  12:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області затримали чоловіка, який виходив із дому через вікно

Громадянин почув у хаті по сусідству підозрілі звуки.

злодій
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що вночі 3 листопада до поліції звернувся чоловік. Він розповів правоохоронцям, що із сусіднього будинку чути підозрілі звуки, хоча в ньому нікого не повинно бути.
 
Поліцейські, що прибули на місце, побачили, як невідомий чоловік із сумками вилазить з дому через вікно.
 
Побачивши правоохоронців, невідомий почав тікати, проте поліцейські його наздогнали. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили в чоловіка велику кількість комплектів ключів та речі, які, ймовірно, він викрав з будинку.
 
Окрім цього, провівши огляд сусідніх будинків, правоохоронці помітили сліди зламування.
 
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
 
Нагадаємо, хлопець намагався вкрасти майно харківського комунального підприємства.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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