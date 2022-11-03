03.11.2022 12:30 Віталій Хінєвіч
У Харківській області затримали чоловіка, який виходив із дому через вікно
Громадянин почув у хаті по сусідству підозрілі звуки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що вночі 3 листопада до поліції звернувся чоловік. Він розповів правоохоронцям, що із сусіднього будинку чути підозрілі звуки, хоча в ньому нікого не повинно бути.
Поліцейські, що прибули на місце, побачили, як невідомий чоловік із сумками вилазить з дому через вікно.
Побачивши правоохоронців, невідомий почав тікати, проте поліцейські його наздогнали. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили в чоловіка велику кількість комплектів ключів та речі, які, ймовірно, він викрав з будинку.
Окрім цього, провівши огляд сусідніх будинків, правоохоронці помітили сліди зламування.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, хлопець намагався вкрасти майно
харківського комунального підприємства.
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