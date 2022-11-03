Рівень радіації у Харкові на 3 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 2 листопада 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, за попередню добу у Харкові діагностували 22 випадки зараження коронавірусом.
Комментариев: 0
Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
влажность:
давление:
ветер: