03.11.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

Укрпошта презентує нову поштову марку «Кримський міст на біс!»

4 листопада Укрпошта вводить в обіг нову поштову марку «Кримський міст на біс!».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поштового оператора.

Повідомляється, що з метою підвищення колекційної цінності тираж поштової марки зменшено порівняно з анонсованим, він становитиме 2,1 млн екземплярів або 300 тис маркових аркушів. Номінальна вартість – М (бо міст), що коштує 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок. До поштової марки буде випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та листівку.

Придбати новий поштовий набір «Кримський міст на біс!» можна з 4 листопада в усіх відділеннях Укрпошти та на офіційному сайті, а також на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. Онлайн можна придбати до 10 поштових аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок на одне замовлення. Конверти «Перший день» можна буде придбати лише у відділеннях поштового зв’язку не більше, як 2 екземпляри на одне замовлення.

Також на всіх онлайн-майданчиках в Україні та за кордоном можна буде придбати тематичний мерч із зображенням марки: футболки, світшоти та два види магнітів.

Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться в столиці 4 листопада. Автором поштової марки «Кримський міст на біс!» став український художник-живописець Юрій Шаповал. Митець працює у техніці живопису, графіки та інсталяції. Закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Учасник всеукраїнських і міжнародних виставок та пленерів.

Нагадаємо, Ігор Терехов показав, як виглядає пункт обігріву у харківській школі.