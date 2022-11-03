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03.11.2022  11:59   Рита Парфенова

Під час обстрілу міста під Харковом поранено сімох людей

Військові рф щоденно обстрілюють з мінометів та артилерії мирне населення та цивільну інфраструктуру м. Вовчанськ.

скорая помощь

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Вранці 2 листопада окупанти обстріляли місто з артилерії калібру 152 мм. Поранення отримали п’ятеро жінок та двоє чоловіків. Пошкоджено низку житлових будинків місцевих мешканців.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, одна людина загинула та 6 отримали поранення внаслідок обстрілів Харківщини.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  харьков, прокуратура, агрессия россии
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