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16.06.2024  18:30   

Ворог обстріляв село на Харківщині: є постраждалі

Окупанти вдарили по Борівській громаді Ізюмського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У с. Піски Радьківські постраждали троє цивільних: 33-річнв вагітна жінка, 13-річний хлопець та 59-річний чоловік. Усі госпіталізовані. 
 
Пошкоджено дах приватного будинку, виникла пожежа. Деталі встановлюються.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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