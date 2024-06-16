    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 16 червня. Оперативна обстановка від ХОВА
16.06.2024  08:25   Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 16 червня. Оперативна обстановка від ХОВА

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
15:00 Куп'янський р-н., Петропавлівська ТГ, с. Петропавлівка. Зруйновано приватний будинок внаслідок ворожого мінометного обстрілу. 
 
10:30 Куп'янський р-н., Курилівська громада, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 3 приватні будинки. Постраждав чоловік.
 
10:00 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено автівку.
 
На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили шість спроб противника покращити своє становище в районах Вовчанська та
Тихого. 
 
На Куп'янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень 3збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Маківки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак наразі відбито, три боєзіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниць.
 
Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 856 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через пожежу евакуювали людей.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 Армія Ворог збільшив кількість боєзіткнень під Вовчанськом, – Генштаб ЗСУ 15.06 Надзвичайні події Російські реактивні системи завдали удару по селу на Харківщині 15.06 Армія Ворог б'є КАБами та штурмує на Харківському напрямку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 