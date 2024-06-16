Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 16 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 15 червня 2024 року.
Комментариев: 0
День вдалий для навчання та наукової творчості. Ваші здібності досягнуть свого піку, але будьте обережні, щоби не потрапити в небезпечні ситуації.
16 червня у Харкові протягом доби очікуються грози. Вдень прогнозується значний, а місцями по області – сильний дощ. Також очікуються шквали ???? зі швидкістю 15-20 м/с, місцями можливий град.
16 червня відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів.
влажность:
давление:
ветер: