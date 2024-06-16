16.06.2024 10:15 Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників у Харківській області

1280 мешканців Харкова та області звернулися по допомогу до працівників поліції.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 5 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3650 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини.

Слідчі повідомили про підозру чоловіку у скоєнні замаху на грабіж. 51-річний зловмисник на зупинці громадського транспорту намагався відкрито заволодів сумкою жінки. Однак йому завадили громадяни та викликали працівників поліції. Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 громадян отримали травми.

Працівники поліції викрили 3 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через пожежу евакуювали людей.