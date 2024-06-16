16.06.2024 10:15 Віталій Хінєвіч
Поліцейські виявили правопорушників у Харківській області
1280 мешканців Харкова та області звернулися по допомогу до працівників поліції.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 5 осіб.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3650 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини.
Слідчі повідомили про підозру чоловіку у скоєнні замаху на грабіж. 51-річний зловмисник на зупинці громадського транспорту намагався відкрито заволодів сумкою жінки. Однак йому завадили громадяни та викликали працівників поліції. Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.
Минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 громадян отримали травми.
Працівники поліції викрили 3 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
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