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16.06.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові водій авто врізався у дерево

Вночі, під час патрулювання на вулиці 12-го Квітня, патрульні виявили пошкоджене авто Renault та водія.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Як стало відомо згодом, чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дерево. На щастя ніхто не травмувався.
 
Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп'яніння чоловік відмовився.
 
Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч.1 ст.130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через пожежу евакуювали людей.
 
Тэги:  події, харків
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