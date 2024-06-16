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16.06.2024  12:15   

Відомий актор підтримав виставку мистецьких робіт дітей із Харкова

Голлівудський актор Хав'єр Бардем висловився на підтримку дітей із Харкова, які мешкають під ворожими обстрілами, передає РЕДПОСТ.

Скріншот з відео зі сторінки Вікторї Вєннікової
 
Про художню виставку під назвою «Діти за мир!», яка проходить у Нью-Йорку розповіла заслужена артистка України, почесна амбасадорка міста Харкова Вікторія Вєннікова.
 
У відеозверненні Хав'єра Бардема, яке розміщено на Фейсбук сторінці Вікторії Вєннікової, актор висловлює підтримку дітям Харкова.
 
«Привіт, хочу сказати привіт усім дітям Харкова. Я знаю, ви робите неймовірну роботу, створюєте чудове мистецтво у цей складний час так, що ми відправляємо вам все кохання, весь світ у всьому світі для вас», - сказав Хав'єр Бардем.
 
Варто зазначити, що Хав'єр Бардем з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримав українців у боротьбі за свою свободу. Протестував проти вторгнення Росії в Україну на демонстраціях, що пройшли по всій Іспанії.
 
"Вторгнення є порушенням права України на територіальний суверенітет та порушення міжнародного права", - говорив актор під час демонстрацій.
 
Хав'єр Бардем кілька разів був номінований на премію «Оскар» та низку інших премій у галузі кінематографії.
 
Також за словами Вікторії Вєннікової на мистецьких роботах, створених дітьми з Харкова, зображено лелека — символ життя, миру та надії. Ці малюнки відображають мрії та надії дітей, які живуть в умовах війни та постійних бомбардувань.
 
 «Ваша присутність на виставці не лише підтримає молодих художників, а й виявить солідарність із харків'янами. У цей непростий час важливо продемонструвати єдність та підтримку, поділяючи сподівання дітей до миру та світлого майбутнього. Ваша підтримка надасть їм сили та натхнення продовжувати вірити у найкращий світ», - сказала Вікторія Вєннікова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що виставка картин "Дебют маленької харків'янки" відкрилася у Харкові (фото).
 
Тэги:  харків, виставка, хав'єр бардем
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