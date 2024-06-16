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16.06.2024  13:20   Віталій Хінєвіч

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов

Метеорологи прогнозують у Харкові та області грозу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
На добу 17 червня по області та місту очікується гроза, I рівень небезпечності, жовтий.
 
Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с.
 
Температура повітря: вночі 14 - 19°, вдень 21 - 26°.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 16 червня.
 
Тэги:  погода, харків
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