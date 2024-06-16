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16.06.2024  14:30   

На Куп’янському напрямку триває боєзіткнення - Генеральний штаб ЗСУ

Зі сторони Бєлгорода агресор завдав двох ударів двома КАБами по Липцях.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
За сьогодні на Харківському напрямку противник двічі атакував поблизу Вовчанська. Одна ворожа атака підрозділами Сил оборони успішно відбита, ще один бій – продовжується. 
 
На Куп’янському напрямку триває боєзіткнення поблизу  Берестового.  
 
Двічі безуспішно намагався атакувати наші позиції російський агресор в районах Макіївки та Невського на Лиманському напрямку. Втрат позицій не допущено.
 
Продовжують нарощувати активність ворожі війська поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки на Сіверському напрямку. Від початку доби наші захисники відбили уже п’ять ворожих штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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