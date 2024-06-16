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16.06.2024  15:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області під час руху загорілася вантажівка

Подія сталася на кільцевій дорозі міста Харкова, неподалік повороту на санаторій "Роща".

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
16 червня о 13:10 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу вантажного автомобіля, що зайнявся під час руху.
 
До місця виклику направлено рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіла кабіна вантажного автомобіля на площі 8 кв.м.
 
 
О 13:26 відбулась локалізація вогню, о 14:10 – повна його ліквідація. Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає.
 
 
Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на цистерну з газом.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через пожежу евакуювали людей.
 
Тэги:  події, харків
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