У Харківській області під час руху загорілася вантажівка

Подія сталася на кільцевій дорозі міста Харкова, неподалік повороту на санаторій "Роща".
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День вдалий для навчання та наукової творчості. Ваші здібності досягнуть свого піку, але будьте обережні, щоби не потрапити в небезпечні ситуації.
16 червня у Харкові протягом доби очікуються грози. Вдень прогнозується значний, а місцями по області – сильний дощ. Також очікуються шквали ???? зі швидкістю 15-20 м/с, місцями можливий град.
16 червня відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів.
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