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16.06.2024  16:35   Віталій Хінєвіч

До Харкова завітав глава Української греко-католицької церкви

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав сьогодні, 16 червня, побував з візитом у Харкові.


До Харкова завітав глава Української греко-католицької церкви
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Разом з міським головою Ігорем Тереховим він завітав до Парафії святого Миколая Чудотворця УГКЦ Харківського екзархату, яка з перших днів повномасштабного вторгнення рф стала одним із потужних волонтерських осередків міста. Так, релігійна громада надає харківʼянам гуманітарну допомогу, організовує харчування, допомагає з евакуацією тощо. 
 
Мер подякував Блаженнішому Святославу за підтримку харків’ян. 
 
«Незважаючи на регулярні обстріли, в місті щодня проходить служба. Ми молимося за наших славетних військових, які захищають незалежність та територіальну цілісність України. Молимося за наше місто-герой Харків. Для людей дуже важливо відчувати вашу підтримку. Ваш візит є знаковим для Харкова», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Також мер привітав духовенство та вірян з 10-річчям створення Харківського екзархату УКГЦ.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов провів перемовини з головою комітету оборони Бундестагу.
Тэги:  харків, ігор терехов
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