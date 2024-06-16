16.06.2024 16:35 Віталій Хінєвіч

До Харкова завітав глава Української греко-католицької церкви

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав сьогодні, 16 червня, побував з візитом у Харкові.



До Харкова завітав глава Української греко-католицької церкви



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Разом з міським головою Ігорем Тереховим він завітав до Парафії святого Миколая Чудотворця УГКЦ Харківського екзархату, яка з перших днів повномасштабного вторгнення рф стала одним із потужних волонтерських осередків міста. Так, релігійна громада надає харківʼянам гуманітарну допомогу, організовує харчування, допомагає з евакуацією тощо.

Мер подякував Блаженнішому Святославу за підтримку харків’ян.

«Незважаючи на регулярні обстріли, в місті щодня проходить служба. Ми молимося за наших славетних військових, які захищають незалежність та територіальну цілісність України. Молимося за наше місто-герой Харків. Для людей дуже важливо відчувати вашу підтримку. Ваш візит є знаковим для Харкова», - зазначив Ігор Терехов.

Також мер привітав духовенство та вірян з 10-річчям створення Харківського екзархату УКГЦ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов провів перемовини з головою комітету оборони Бундестагу.