16.06.2024 17:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Харків менше потерпає від обстрілів

Останніми тижнями російський агресор припинив активні обстріли міста Харкова.

Про це сьогодні, 16 червня, в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, атаки стали рідшими після дозволу українським військовим бити по об’єктах ворожої армії на території рф.

«Завдяки цьому були знищені російські пускові установки С-300 та С-400, якими обстрілювали Харків. Зараз у місті відносно спокійно, але ситуація може змінитися в будь-який момент, тож, містянам необхідно постійно бути обережними», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов провів перемовини з головою комітету оборони Бундестагу.