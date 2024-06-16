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16.06.2024  08:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові через пожежу евакуювали людей

Займання у п'ятиповерховому будинку сталося на вулиці Гвардійців Широнінців.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.
 
Під час гасіння побутової пожежі, яка трапилась о 3:50 16 червня у житловій п’ятиповерхівці на вул. Гвардійців Широнинців у Харкові, вогнеборці евакуювали 2 людей.
 
Горіла квартира на 5-му поверсі. Евакуйовані — мешканці квартири навпроти. Їхньому життю загрожувало сильне задимлення. Площа пожежі склала 50 кв.м. Її ліквідовано о 05:18. Причина виникнення встановлюється.
 
Також рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11856 осіб, з них 923 дітей та 278 маломобільних осіб.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині браконьєри погубили риби на понад двісті тисяч гривень.
 
Тэги:  пожежа, харків
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