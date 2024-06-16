16.06.2024 07:30 Рита Парфенова

16 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

16 червня відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів.

Міжнародний день сімейних грошових переказів заснований з ініціативи ООН і націлений на визнання суттєвого фінансового внеску, який трудящі-мігранти вносять не тільки в добробут своїх сімей, що залишилися на батьківщині, а й у процес сталого розвитку країн їх походження.



Вперше Міжнародний день сімейних грошових переказів було відзначено 16 червня 2015 року на відкритті п'ятого Глобального форуму з грошових переказів та розвитку в Мілані за участю понад 400 державних діячів, представників приватного сектору та лідерів громадянського суспільства.



У 2016 році понад вісімдесят операторів грошових переказів підтримали проведення Міжнародного дня сімейних грошових переказів і зобов'язалися зробити все можливе, щоб зароблені важкою працею гроші, чи то долари, євро, фунти, рублі, єни, динари чи наїри, відправлені додому, мали максимальну віддачу.



У 2017 році проведення Дня підтримали 22 організації ООН у рамках Групи з проблем глобальної міграції.



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16 червня проводять Всесвітній день морських черепах. Проходить під егідою провідної у світі незалежної природоохоронної організації WWF.



Морські черепахи стикаються з безліччю загроз для їхнього життя, більшість з яких пов'язані з людиною, включаючи заплутування в рибальських сітках, пластикове сміття в океанах, руйнування прибережних житл, руйнування кладочних браконьєрами з яйцями та зміна клімату. Це свято створено, щоб залучити громадськість до проблем морських черепах.

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Щорічно 16 червня відзначається неофіційне свято – День свіжих овочів. Цей день створений для популяризації здорового харчування та збалансування раціону на користь овочевих страв. Свіжі овочі є чудовим джерелом мікроелементів, життєво важливих для метаболізму, росту, розвитку та профілактики захворювань. Природний вміст клітковини в овочах допомагає запобігти запорам, геморою та раку товстої кишки.

Сьогодні надмірне споживання вуглеводної їжі, напівфабрикатів та фастфуду витіснило свіжі овочі з нашого щоденного раціону. У День свіжих овочів важливо нагадати про необхідність включення овочів до щоденного меню. Готуйте салати, пропонуйте дітям овочеві перекуси, формуючи у них звичку їсти здорову їжу. Замінюйте шкідливі перекуси або доповнюйте обіди та вечері свіжими овочами.

Хоча термічно оброблені овочі частково втрачають свої поживні властивості, вони все ж кращі за круасани чи бургери як складова обіду.

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Щороку третьої неділі червня в Україні за багаторічною традицією відзначають День медичного працівника. Професія лікаря одна з найстаріших у світі, і зараз вона затребувана буквально скрізь. Кожен із нас хоча б раз у житті звертався до лікаря за допомогою та лікуванням. Адже навіть на самому початку життя людини – при народженні немовляти – безпосередню участь беруть лікарі. А сучасна охорона здоров'я та зусилля лікарів спрямовані не лише на лікування хвороб та підтримку здоров'я людини, а й на її розвиток.



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Щороку в третю неділю червня у світі відзначають День батька. У 2024 році припадає на 16 червня. Свято виникло в США, де вперше його відзначили ще у 1909 році. Ініціатором святкування стала звичайна жінка Сонора Смарт, яка вирішила заснувати свято на честь власного батька-фермера, який самостійно виховав її та ще п’ятьох її братів і сестер, після смерті матері.



Ідея спала жінці на думку під час святкування національного Дня матері. Сонора подумала, що не може подякувати і обійняти матір, а от батько, який подарував їм любов та забезпечив усім необхідним, залишився без свята. Вона зібралася з духом і пішла до місцевої мерії із пропозицією створити День батька. Ідею схвалили і з того часу почали дякувати всім батькам, які зробили внесок у виховання дітей.



Святкування Дня батька у третю неділю червня підхопили й інші країни. В Україні його закріпили на законодавчому рівні та відзначають із 2019 року згідно з указом президента (на той час — Петро Порошенко). До 2019 року День батька відзначали неофіційно одночасно з іншими країнами світу – у третю неділю вересня.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святителя Тихона, єпископа Амафунтського.



В давнину вірили, що цього дня припиняють співи всі птахи, крім солов'я. Тому день прозвали Тихон Тихий.



Що не можна робити:

ображатися, краще відпустити ситуацію;

лінуватися;

пекти будь-які страви.

За Юліанським календарем, Православна церква 16 червня вшановує пам’ять святого Лукіана Бельгійського.



У народі цей день називають «вітряком», оскільки за напрямом вітру прогнозують погоду та врожай. Сприятливим вважається лише південний вітер, який обіцяє швидке зростання ярих. Північно-західний приносить вогкість і, за повір’ями, з ним приходять епідемії. Східний розносить інфекцію. А ось північно-східний приносить затяжні дощі, що шкодять урожаю жита.



Що не можна робити:

займатися важкою фізичною працею;

робити на городі;

сон у ніч проти 16 червня вважається пророчим, проте, щоб справдилося пророцтво, про нього не можна розповідати.

Також цього дня

1783 – день заснування Севастополя. На західному березі Південної бухти закладено перші кам'яні будівлі міста Ахтіар (Білий скеля): будинок для командувача Чорноморської ескадри Ф. Мекензі, каплиця, кузня та дерев'яна пристань. Керував будівництвом начальник штабу-ескадри прапор-капітан Д. Н. Сенявін, який згодом став знаменитим флотоводцем. У лютому наступного року місту-фортеці буде надано нове ім'я – Севастополь.



1784 – у Голландії заборонено помаранчевий одяг. Причина заборони цілком гламурна - була встановлена королівська монополія на помаранчевий колір, він оголошений королівським. Нині помаранчевий національний колір Голландії.



1816 – після вечора з розповідями про привиди, проведеного на березі Женевського озера в компанії Гордона Байрона та Персі Біші Шеллі, 19-річній Мері Шеллі наснився кошмар, який ліг в основу її роману «Франкенштейн, або Сучасний Прометей».



1862 – у театрі на Бродвеї під час вистави п'єси «Мазепа» (за Байроном) актриса Ада Менкен з'являється напівголою, що призведе до нечуваного скандалу і мало не закриття театру.



1903 – у США зареєстровано торгову марку «Пепсі-кола».



1928 – народився Роберт Шеклі, американський письменник-фантаст.



1934 – створено Спілку письменників України.



1950 – народився Мітхун Чакраборті, індійський актор («Танцюрист диско» – і цим усе сказано).



1971 – народився Тупак Шакур (пом. 1996), американський музикант.



1982 – з головного складального конвеєра ХТЗ зійшов трактор із цифрою 2 000 000.



1998 – вперше у прямому ефірі Інтернетом показані пологи. 40-річна американка із Флориди, яка погодилася на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.



за Юліанським календарем: Денис, Дмитро, Клавдія, Лук’ян, Михайло, Опанас, Павло, Юліан.