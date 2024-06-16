16.06.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 16 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День вдалий для навчання та наукової творчості. Ваші здібності досягнуть свого піку, але будьте обережні, щоби не потрапити в небезпечні ситуації.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен, вирішуючи будь-яке питання, буде схожим на сороконіжку, яку запитали, з якої ноги вона починає йти! Так само як сороконіжка, задумавшись, заплуталася в кінцівках, так і Овен ризикує заблукати в лабіринті своїх думок. Що ж, поняття «думати» та «ускладнювати» знаходяться на різних полюсах. Перше завжди корисно, а ось друге Овен готовий продемонструвати у всій красі, викликаючи невдоволення оточуючих.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може бути захоплений нестримним вирмом різноманітних емоцій. Весь день він прагнутиме бути в гущі подій і при цьому не раз опиниться в центрі уваги. Ну а привернути до себе увагу буде досить просто – досить торкнутися у розмові теми багатства та успіху. Все, що пов'язано з великими грошима чи високим становищем у суспільстві, цього дня викликатиме особливо активний відгук у оточуючих. На цьому ґрунті Тельцю не так уже й важко буде знайти однодумців і зійтися з цікавими людьми.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам краще не давати волі своїй мові: є можливість наговорити близьким людям стільки зайвого, що це стане серйозним випробуванням для стосунків. Проста задушевна розмова може швидко і непомітно перейти на стадію розмови на підвищених тонах або навіть биття посуду. Щоб не доводити до цього, у спілкуванні з близькими уникайте слизьких тем і в жодному разі не переходьте на особи!

Рак (22 червня – 23 липня)

Цей день у Рака обіцяє пройти за нескінченними розмовами. Розмови ж ці обертатимуться головним чином навколо теми успіху та грошей, а також роздумів про те, чому всього цього Раку так не вистачає. Не виключено, що в одній з таких задушевних розмов Рак і сам не помітить, як прикрасить свої переваги настільки, що надовго набуде слави фантазера.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Ось день, коли благополуччя Лева може рішуче змінитися, – і не обов'язково на краще! Йому як ніколи потрібно бути обережними в будь-яких питаннях, пов'язаних з грошима. Не завадить Леву також бути уважнішим і у стосунках із коханою людиною. На жаль, навіть невелике непорозуміння може викликати цілу бурю, заспокоїти яку буде вкрай складно.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Плани Діви можуть неабияк грішити мегаломанією або, в крайньому випадку, гігантизмом. Якщо Діва не хоче опинитися біля розбитого корита, їй не заважає бути скромнішим і якось порівнювати свої амбіції зі своїми можливостями. Не слід забувати, що Наполеонівські плани – це, звичайно, чудово, але не всі Наполеони добре завершили свою кар'єру.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Обставини щоразу перекидатимуть плани Терезів, змушуючи їх пливти проти течії. Самі ж Терези в ці моменти можуть відчувати дивну пасивність і небажання сперечатися з обставинами. На жаль, піддавшись таким настроям, Терези ризикують набити чимало шишок. Так що хочеш не хочеш, а плисти проти течії все одно доведеться!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День у Скорпіона повністю залежатиме від того, з якої ноги він стане. Встане з потрібної - день складеться чудово у всіх відносинах і пройде не просто добре, а дивовижно. Ну а встане не з тієї ноги - весь день все валитиметься з рук. Тож, прокинувшись уранці, придивіться, і якщо запідозрили, що встали не з тієї ноги, лягайте знову. Раптом удруге пощастить більше?

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю знадобиться вся його витримка! На жаль, цього дня навіть невеликий спалах гніву може перерости у справжній ураган, який зараз перекреслить усі справи та плани Стрільця. Одним словом, цього дня Стрільцеві краще уникати будь-яких сильних емоцій. А якщо він все ж таки відчує, що ось-ось готовий вибухнути, йому треба спробувати вмовити свій організм відкласти цей вибух хоча б до завтра. Завтра буде легше.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Голова Козерога буде буквально переповнена різноманітними планами та проектами! І це чудово, бо саме цього дня доля дає Козерогу максимальні шанси на реалізацію цих планів. Постарайтеся тільки не розмінювати багаті можливості цього дня на зовсім дрібниці. Не слід уникати великих та гучних компаній. Навпаки, успіх чекає на вас саме там.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію не варто розпалювати свої пристрасті, бо це за нього робитимуть інші. Весь день Водолію здаватиметься, що оточуючі тільки й зайняті тим, щоб грати на його нервах. Це не так! Насправді в оточуючих повно своїх власних справ. Ну а на нервах Водолія вони гратимуть лише час від часу.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Протягом дня Риби не раз можуть випробувати справжнє сум'яття почуттів. Якісь події чи несподівана зустріч може викликати у них справжню шквал емоцій! Може, навіть, цього дня в їхній душі спалахне пристрасть. Однак які б почуття не вирували в серці Риб, краще не робити поспішних висновків: буквально через день-два обставини, можливо, зміняться. А можливо, і ні.