Прогноз погоди у Харкові на 16 червня

16 червня у Харкові протягом доби очікуються грози. Вдень прогнозується значний, а місцями по області – сильний дощ. Також очікуються шквали ???? зі швидкістю 15-20 м/с, місцями можливий град.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 червня очікується хмарна погода. Дощ, вдень значний дощ. Гроза, вдень шквал, 15 – 20 м/с.
Вітер східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря: вночі 17 - 19°, вдень 23 - 25°..
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День вдалий для навчання та наукової творчості. Ваші здібності досягнуть свого піку, але будьте обережні, щоби не потрапити в небезпечні ситуації.
16 червня у Харкові протягом доби очікуються грози. Вдень прогнозується значний, а місцями по області – сильний дощ. Також очікуються шквали ???? зі швидкістю 15-20 м/с, місцями можливий град.
16 червня відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів.
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