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16.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 червня

16 червня у Харкові протягом доби очікуються грози. Вдень прогнозується значний, а місцями по області – сильний дощ. Також очікуються шквали ???? зі швидкістю 15-20 м/с, місцями можливий град.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 червня очікується хмарна погода. Дощ, вдень значний дощ. Гроза, вдень шквал, 15 – 20 м/с.

Вітер східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря: вночі 17 - 19°, вдень 23 - 25°..

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Народні прикмети

  • вранці папороть скрутила листя до спекотного і сонячного дня;
  • Чумацький Шлях ясний і його добре видно на небі — буде гарна погода;
  • на вікна осіла роса — чекайте на дощ;
  • маленький краплі дощу вказують на те, що він буде довго йти.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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