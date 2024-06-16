16.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 червня

16 червня у Харкові протягом доби очікуються грози. Вдень прогнозується значний, а місцями по області – сильний дощ. Також очікуються шквали ???? зі швидкістю 15-20 м/с, місцями можливий град.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 червня очікується хмарна погода. Дощ, вдень значний дощ. Гроза, вдень шквал, 15 – 20 м/с.

Вітер східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря: вночі 17 - 19°, вдень 23 - 25°..

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

вранці папороть скрутила листя до спекотного і сонячного дня;

Чумацький Шлях ясний і його добре видно на небі — буде гарна погода;

на вікна осіла роса — чекайте на дощ;

маленький краплі дощу вказують на те, що він буде довго йти.