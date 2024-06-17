17.06.2024 09:50 Віталій Хінєвіч

Харківські поліцейські упродовж доби оперативно опрацювали 1284 повідомлення від громадян

Більшість звернень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркоречовин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 4 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2655 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 29 дорожньо-транспортних пригод, в яких четверо осіб загинули, 17 громадян отримали травми.

Працівники поліції викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

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