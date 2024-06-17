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17.06.2024  12:05   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові ображав свого брата та погрожував фізичним насильством

Родинний конфлікт стався у житловому будинку по вулиці Клочківській.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В поліцію зателефонував 52-річний чоловік та повідомив, що брат його побив, поводить себе дуже агресивно, нецензурно лається. 
 
За адресою виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству. Кривдника вдома не було. Поліцейські провели бесіду з заявником. 52-річний потерпілий розповів, що брат  зловживає алкогольними напоями, періодично погрожує фізичною розправою. Цього разу 43-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав нецензурною лайкою потерпілого та кинувся в бійку. 
 
Через кілька днів співробітники сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 3 повторно прибули за адресою мешкання кривдника. Склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.173-2 «вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові патрульні затримали ймовірного збувача наркотиків.
 
Тэги:  події, харків
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