17.06.2024 12:05 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові ображав свого брата та погрожував фізичним насильством

Родинний конфлікт стався у житловому будинку по вулиці Клочківській.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В поліцію зателефонував 52-річний чоловік та повідомив, що брат його побив, поводить себе дуже агресивно, нецензурно лається.

За адресою виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству. Кривдника вдома не було. Поліцейські провели бесіду з заявником. 52-річний потерпілий розповів, що брат зловживає алкогольними напоями, періодично погрожує фізичною розправою. Цього разу 43-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав нецензурною лайкою потерпілого та кинувся в бійку.

Через кілька днів співробітники сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 3 повторно прибули за адресою мешкання кривдника. Склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.173-2 «вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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