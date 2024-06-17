17.06.2024 12:40

На Харківщині чоловік уночі вбив свого суперника

Трагічна подія сталась у селищі Панютине Лозівського району. У підозрюваного завершились стосунки з жінкою, проте прийняти її новий вибір він не зміг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У травні цього року 53-річний зловмисник завдав ножове поранення новому обранцю своєї коханої і погрожував вбивством. А вже 14 червня підозрюваний втілив погрози в життя.

За даними слідства, вночі вбивця прийшов до будинку, де проживала його колишня співмешканка з нинішнім чоловіком. Зловмисник через вікно проник всередину помешкання, увірвався в кімнату, де знаходився потерпілий, і завдав удару ножем в грудну клітину свого суперника, після чого втік.

Жінка викликала медиків, і пораненого чоловіка було ушпиталено, проте, незважаючи на зусилля лікарів, він помер на операційному столі.

Зловмисника за декілька годин було затримано в порядку ст. 208 КПК України за місцем його мешкання. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 53-річному чоловіку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

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