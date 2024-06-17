17.06.2024 13:00

Виготовляв фальшиві документи для ухилення від мобілізації: СБУ затримала харків’янина

За матеріалами Служби безпеки заблоковано чергову схему ухилення від мобілізації.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за даними слідства, зловмисник підробляв документи про непридатність до військової служби з відміткою про виключення з військового обліку у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

У випадку зупинки на вулиці представниками ТЦК та СП, клієнти пред’являли їм фальшиві документи і таким чином уникали отримання повісток.

Чоловік створював підробки використовуючи як зразок власні документи про непридатність до служби. Вартість фальшивої довідки становила 900 доларів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили підозрюваному про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ ВБ СБУ спільно зі слідчими СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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