17.06.2024 13:25 Віталій Хінєвіч

У частині районів Харкова тимчасово не буде водопостачання

Комунальники проводитимуть планово-попереджувальні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на водопровідній насосній станції з метою підготовки об'єктів водопровідного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років тимчасово з 09:00 до 19:00 19 червня буде припинено водопостачання:

частини Салтівського району, обмеженої:

вул. Гвардійців Широнінців, вул. Василя Стуса, пр. Тракторобудівників, вул. Владислава Зубенка, вул. Гвардійців Широнінців, вул. Дружби Народів, Окружною дорогою, вул. Світлою, вул. Валентинівською, вул. Владислава Зубенка, Салтівським шосе;

частини Немишлянського району, обмеженої:

пр. Тракторобудівників, вул. Єдності, вул. Сонячною, сел. Перемога, Салтівським шосе.

Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Телефон для довідок: 15-33.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова оновлюють водовід.