    
Главная Новини Харкова ЖКГ У частині районів Харкова тимчасово не буде водопостачання
17.06.2024  13:25   Віталій Хінєвіч

У частині районів Харкова тимчасово не буде водопостачання

Комунальники проводитимуть планово-попереджувальні роботи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на водопровідній насосній станції з метою підготовки об'єктів водопровідного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років тимчасово з 09:00 до 19:00 19 червня буде припинено водопостачання:
 
частини Салтівського району, обмеженої:
 
вул. Гвардійців Широнінців, вул. Василя Стуса, пр. Тракторобудівників, вул. Владислава Зубенка, вул. Гвардійців Широнінців, вул. Дружби Народів, Окружною дорогою, вул. Світлою, вул. Валентинівською, вул. Владислава Зубенка, Салтівським шосе;
 
частини Немишлянського району, обмеженої:
 
пр. Тракторобудівників, вул. Єдності, вул. Сонячною, сел. Перемога, Салтівським шосе.
 
Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
 
Телефон для довідок: 15-33.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова оновлюють водовід.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.06 ЖКГ У Шевченківському районі Харкова оновлюють водовід 13.06 ЖКГ У Харкові замінили 5 кілометрів трубопроводів 13.06 ЖКГ Комунальники Харкова усувають наслідки негоди
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 