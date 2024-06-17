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17.06.2024  13:55   

Поліцейські вилучили у жителя Харківщини арсенал зброї та боєприпасів

8 травня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання зловмисника та в його гаражі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські виявили та вилучили автомати «Калашникова» АК-74, та  АК-12, гранатомет, підствольний гранатомет, гранати Ф-1, РГД, РГН, РГО, запали до гранат, 3 500 набоїв калібру 7,62 мм та 5,45 мм, сигнальні ракетниці, димові шашки та газові гранати.
 
 
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 
 
 
У червні слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харкові ображав свого брата та погрожував фізичним насильством.
 
Тэги:  події, харків
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