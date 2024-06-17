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17.06.2024  14:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині людина потрапила під потяг

Електропотягом сполученням «Краматорськ–Херсон» травмовано місцевого 21-річного мешканця, який йшов по коліям.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
16 червня близько 5:05 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вихідних стрілках залізничної станції Сахновщина Південної залізниці електропотягом сполученням «Краматорськ–Херсон» травмовано місцевого 21-річного мешканця, який йшов по коліям. З численними травмами постраждалого доставили до лікарні, де він помер.
 
Водій електропотягу  застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування. Зупинка потягу склала 50 хвилин. Рух було відновлено о 05:50.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області під час руху загорілася вантажівка.
 
Тэги:  події, харків
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