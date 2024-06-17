17.06.2024 14:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині людина потрапила під потяг

Електропотягом сполученням «Краматорськ–Херсон» травмовано місцевого 21-річного мешканця, який йшов по коліям.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

16 червня близько 5:05 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вихідних стрілках залізничної станції Сахновщина Південної залізниці електропотягом сполученням «Краматорськ–Херсон» травмовано місцевого 21-річного мешканця, який йшов по коліям. З численними травмами постраждалого доставили до лікарні, де він помер.

Водій електропотягу застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування. Зупинка потягу склала 50 хвилин. Рух було відновлено о 05:50.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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