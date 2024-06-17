17.06.2024 14:50 Віталій Хінєвіч

Мешканець Харківщини схиляв місцевих мешканців отримувати російські паспорти

Під час окупації чоловік публічно заперечував військову агресію та закликав громадян до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У публічних місцях 61-річний місцевий мешканець запевняв, що «зовсім скоро росіяни окупують всю територію України, село Липці буде під повним контролем російської федерації, росіяни відразу наведуть належний лад в країні».

Наголошував на тому, що «росіяни не стріляють в цивільних». Говорив, що «росіяни скоро переможуть та візьмуть Харків». Стверджував, що «українці браття з росіянами».

Дізнавачі відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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